Mais uma baixa na Juventus para o embate com o Benfica

Leandro Paredes lesionou-se e não vai poder defrontar o Benfica na terça-feira. Junta-se a Bremer.

Leandro Paredes sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não vai estar apto para o duelo de terça-feira com o Benfica, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões. O médio internacional argentino vai ficar, sensivelmente, 15 dias fora das opções para Massimiliano Allegri.

Na segunda-feira, recorde-se, os bianconeri anunciaram que o defesa-central Bremer também desfalca a equipa frente aos encarnados.

O Benfica recebe o conjunto de Turim na terça-feira, às 20h00, num jogo da penúltima jornada do grupo H da Liga dos Campeões. As águias partilham a liderança do grupo com o PSG, ambos com oito pontos, e os italianos precisam de vencer para continuarem a sonhar com a passagem aos oitavos de final.