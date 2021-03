Mais dois recordes no bolso de Haaland: Mbappé e Messi ficam para trás

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund

Norueguês tornou-se no jogador mais jovem a chegar à marca dos 20 golos na Champions.

O nome de Erling Haaland começa a ser sinónimo de brilharete na Liga dos Campeões. Na terça-feira, o avançado do Borussia Dortmund bisou no empate (2-2) com o Sevilha, que confirmou a passagem da equipa alemã aos quartos de final da competição.

E, pelo meio, o internacional norueguês ainda bateu dois recordes - a juntar a outros tantos que já conseguiu amealhar nos últimos dois anos: com 20 anos e 231 dias, Haaland tornou-se no futebolista mais jovem de sempre a atingir a marca de 20 golos na Champions, superando os registos de Kylian Mbappé e Lionel Messi.

O francês chegou às duas dezenas com 21 anos e 355 dias, enquanto o astro argentino logrou o feito aos 22 anos e 266 dias.

Como se não bastasse, Haaland reclamou também o "título" de norueguês com mais golos marcados na prova milionária: com 20 golos na conta pessoal, ultrapassou Ole Gunnar Solskjaer, agora treinador do Manchester United, que, enquanto jogador, apontou 19.