Mais boas notícias para o Barcelona antes do jogo com o Benfica

Depois de Ansu Fati ter recuperado de lesão, agora foi a vez de Jordi Alba e Pedri voltarem a treinar com os companheiros.

O defesa Jordi Alba e o médio Pedri treinaram esta segunda-feira com o plantel do Barcelona, pelo que deverão estar aptos a defrontar o Benfica na quarta-feira, na Luz, para a Liga dos Campeões.

A dupla não foi opção para o treinador holandês Ronald Koeman nos últimos desafios, devido a lesão, contudo ambos evoluíram com o grupo, pelo que devem viajar para Lisboa para o desafio da segunda jornada do Grupo E.

Sergi Roberto, que perdeu o último encontro devido a uma gastroenterite, também já está operacional. Terça-feira, Sergi Roberto será mesmo o atleta que estará ao lado de Ronald Koeman na conferência de imprensa antes da viagem da comitiva para Portugal.

O Barcelona estreou-se na liga milionária com uma derrota por 3-0, em casa, frente ao Bayern de Munique, enquanto o Benfica empatou 0-0 no terreno do Dínamo de Kiev.

Os encarnados lideram o campeonato luso com o pleno de 21 pontos em sete jornadas, mais quatro do que FC Porto e Sporting, enquanto, em Espanha, o Barcelona, com um jogo a menos, é sexto, com 12 pontos, a cinco do comandante Real Madrid, com 17.