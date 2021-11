Luz ao fundo do túnel para o Barcelona: do início da crise à crença numa nova era

Os tempos sombrios a nível desportivo e financeiro que se seguiram ao 2-8 diante do Bayern deram lugar a um tom otimista fomentado por Xavi que se estendeu à Imprensa local e adeptos

Reina uma nova energia em Barcelona. Escolhido para substituir Ronald Koeman, Xavi devolveu o otimismo aos adeptos e, na capital da Catalunha, crê-se que o duelo de hoje pode representar o princípio de uma nova era.

O novo técnico embarcou na onda e, na segunda-feira, fez questão de salientar que o duelo contra o Benfica representa uma "oportunidade de ouro" para inverter a crise iniciada em agosto de 2019 no Estádio da Luz, quando uma humilhante goleada frente ao Bayern (2-8), nos quartos de final da Champions, precipitou um conjunto de acontecimentos que colocaram a nu as deficiências da estrutura blaugrana.

Os primeiros a pagar a fatura da crise foram o treinador Quique Setién, mas logo se seguiu a queda do impopular Josep Bartomeu, que, pelo meio, tinha recorrido a Ronald Koeman para devolver o "ADN Barça" a uma equipa desgastada e criticada. O neerlandês sobreviveu à eleição de Joan Laporta, em março, e a vitória na Taça do Rei - único troféu ganho pelos culés desde 2018/2019 - deu-lhe fôlego para seguir no cargo. A aposta na fábrica de La Masia e a política de rigor financeiro imposta por Laporta face ao buraco que disse ter herdado de Josep Bartomeu, devolveu algum do orgulho perdido aos adeptos, mas ninguém estava preparado para o rombo criado pela saída do melhor jogador da história do clube.

Incapaz de dar sequência às negociações de renovação de contrato com Messi por ter esbarrado no teto salarial imposto pela liga espanhola, o Barcelona viu o craque sair para o PSG e afundou-se numa depressão acentuada pela ausência de reforços sonantes, mas também pelo desgaste das vacas sagradas do plantel, com Piqué à cabeça. Ao mau início na liga somaram-se duas aparições desastrosas na Champions - derrota em casa com o Bayern (0-3) e outra igual na Luz - levaram à saída de Koeman.

Um mês volvido, Xavi e Dani Alves - recrutado a custo zero aos 38 anos - trouxeram um "cheirinho" da hegemonia do início do século e jovens talentos como Gavi, Nico González e Ansu Fati alimentam a esperança de uma nova fornada capaz de devolver o Barcelona ao topo do futebol espanhol e europeu.

Clube prevê Camp Nou a ferver

A estreia de Xavi em jogos em casa e a perspetiva de selar o apuramento direto para os "oitavos" da Champions são os principais ingredientes que acalentam a esperança dos responsáveis do Barcelona em encher o Camp Nou. O clube colocou 95 mil bilhetes à venda para o jogo de hoje com o Benfica e a venda tem estado a correr a bom ritmo, estando, desde já, garantida uma das melhores casas dos últimos tempos. Do lado luso são esperados 3000 adeptos vindos de Lisboa, aos quais se vão juntar mais umas centenas vindos de outros países da Europa.

DATAS-CHAVE

14/08/2020

No Estádio da Luz, o Barcelona é humilhado por 8-2 pelo Bayern, nos "quartos" da Champions.

17/08/2020

Quique Setién é despedido e também sai o diretor para o futebol Eric Abidal.

19/08/2020

Contratação de Ronald Koeman para treinador oficializada.

27/10/2020

O presidente Josep Bartomeu anuncia a sua demissão devido aos maus resultados e à crescente crise financeira. São convocadas eleições para março de 2021.

07/03/2021

Joan Laporta volta à presidência do clube após derrotar Victor Fonte e Toni Freixa nas urnas.

17/04/2021

Barcelona vence o Atlético de Bilbau (4-0) na final da Taça do Rei e conquista o seu único troféu desde o campeonato de 2018/2019.

22/06/2021

Joan Laporta explica que insistência na Superliga é justificada pela possibilidade de entrada de 700 milhõess de euros a um Barcelona de "cofres depauperados" e acusa o antecessor de destruir o clube.

05/08/2021

Oficializado o adeus de Messi ao clube, após as negociações para a renovação esbarrarem no teto salarial imposto pela liga espanhola.

16/08/2021

Joan Laporta anuncia que a dívida do clube ascendeu a 1,35 mil milhões de euros e classifica a situação financeira do Barcelona como "dramática". Inscrição dos reforços é colocada em dúvida, mas a situação é desbloqueada antes do início da temporada.

29/09/2021

Barcelona perde 3-0 com o Benfica na Luz e aumenta o coro de críticas a Ronald Koeman.

28/10/2021

Ronald Koeman é despedido.

06/11/2021

Contratação de Xavi para treinador oficializada.