Lutador de UFC viveu "filme de terror" em Paris: "Foi como se tivesse começado uma guerra"

Antes da final da Champions, dezenas de adeptos tentaram entrar à força no recinto

Paddy Pimblett relatou assaltos antes e após o duelo pela Orelhuda e descreveu uma sensação de perigo de vida

A hora antecedente ao início da final da Champions, que motivou o atraso desta, no Stade de France ficou marcada pela tentativa de entrada indevida de vários adeptos do Liverpool, com bilhetes alegadamente falsos, furando controlos de segurança, e uma intervenção robusta da polícia, originando o caos nas imediações do local.

Entre os adeptos do Liverpool idos ao reduto de Paris, para assistir ao embate contra o Real Madrid, esteve Paddy Pimblett, lutador inglês de UFC, que relatou "um filme de terror ", assaltos antes e após o duelo e descreveu sensação de perigo de vida.

"Antes do jogo, pessoas ficaram sem bilhetes, foram roubadas. Estava um caos. Entrar no estádio foi complicado. A polícia lançou gás lacrimogéneo sobre toda a gente. Milhares de pessoas foram encurraladas e esmagadas. Quando perguntámos à polícia o que se passava, riam-se. Nunca temi tanto pela minha segurança e pelas pessoas à minha volta. Foi como se tivesse começado uma guerra", narrou Pimblett, à RMC.

O lutador inglês de UFC, após ver de perto a derrota do Liverpool na final contra o Real Madrid (0-1), voltou a passar por momentos de aflição e aperto à saída do estádio, visualizando, nas imediações do Stade de France, pessoas armadas e mais assaltos.

"Quando saímos do estádio, havia grupos a correrem. Alguns deles tinham armas, como facas, barras de ferro... Mandaram pessoas ao chão, roubaram-lhes os relógios e outros objetivos. Algumas pessoas ficaram sem malas. Agarravam-nas e cortavam as alças para conseguirem fugir", descreveu Pimblett, comparando o sucedido, em 30 de maio, "com o filme 'American Nightmare'", filme relativo ao género de terror.

A polícia de Paris interpôs, no passado domingo, uma ação judicial por "fraude maciça com bilhetes falsos" para a final da Champions, entre Real e Liverpool, que poderia ter tido "consequências graves para a segurança dos espectadores", pelo que considera "fundamental identificar os responsáveis" do sucedido na capital de França.

Antes do jogo decisivo, dezenas de jovens e de adeptos de futebol locais, não identificados, tentaram entrar à força no Stade de France, escalando até barreiras para o conseguir. A polícia interveio, dispersando a multidão com gás lacrimogéneo. Durante a noite, 105 pessoas foram detidas - 20 ficaram sob custódia policial.