Luís Castro: "Fomos bem melhores do que o Real Madrid"

Treinador do Shakhtar elogiou o sacrifício e atitude dos seus jogadores para chegar a um triunfo justo

Satisfeito com a segunda vitória em outros tantos jogos sobre o Real Madrid, Luís Castro salientou a justiça do resultado do Shakhtar bem superior ao adversário. "Entendemos que o Real só queria a vitória e tentámos evitar que eles desequilibrassem pelas faixas, até porque uma derrota nos tirava da luta pelo apuramento. Com o passar do tempo, a equipa acreditou que podia vencer, consegui marcar e controlou o adversário. Não conseguimos vencer o Moenchengladbach porque fomos inferiores a eles, mas, nos jogos com o Real fomos sempre melhores. Tenho jogadores excelentes com uma bela atitude e espírito de sacrifício", frisou o treinador português.