Lucescu e o empate com o Benfica: "Ficámos com um bocado de amargura"

Treinador do Dínamo Kiev lamentou o empate com o Benfica (1-1), apesar de admitir que o adversário é "muito forte".

A troca de elogios entre Jesus e Lucescu na antevisão do jogo de terça-feira e, antes do apito inicial, o técnico romeno foi ter com o português e cumprimentou-o. No fim da partida, lamentou o empate.

"Jogámos contra um adversário muito forte mas podíamos ter sido mais perigosos. Ficámos com um bocado de amargura pelo empate mas o resultado é positivo e dá-nos esperança", disse Lucescu.

"Quero lembrar que os jogadores do Benfica custaram muito dinheiro. São jogadores de alto nível, rápidos e técnicos. Eles podem facilmente vencer dois ou três adversários do grupo. [o Benfica] Tem dois jogadores experientes na defesa, com mais de 30 anos, que disputaram muitos jogos internacionais. Tivemos pouco tempo para nos prepararmos para a partida, apenas dois dias, e temos muitos jovens da formação no plantel. Estou muito feliz com a forma como eles responderam a todos os meus pedidos", concluiu.