Louvre sem a Mona Lisa e com Modric: Real Madrid homenageou antigo Bola de Ouro

Luka Modric, no Real Madrid-Chelsea

Clube espanhol agradeceu assistência do médio croata no lance do primeiro golo, marcado por Rodrygo

Não marcou, mas foi uma das principais figuras da passagem do Real Madrid às meias-finais da Champions. Luka Modric voltou a estar em grande e, no final, o clube merengue rendeu-se, comparando o croata a uma obra de arte.

O lance, que o Real Madrid decidiu teletransportar para o Louvre e para substituir o mítico quadro da Mona Lisa, refere-se ao primeiro golo, marcado por Rodrygo, sim, mas que contou com a contribuição decisiva de Modric, que, com uma trivela, assistiu o jovem brasileiro e deu início à reviravolta.

Depois do triunfo por 1-3, em Londres, o Real Madrid esteve em sérios riscos de não passar a eliminatória, perdendo, no momento do primeiro golo, por 0-3, no Bernabéu. Depois, o golo de Rodrygo levou o jogo para prolongamento, antes de Benzema carimbar o passaporte nos 120 minutos.