Lote de equipas apuradas para os oitavos da Champions aumenta

Metada das 16 vagas na fase a eliminar já foram preenchidas. FC Porto garantiu a 16.ª presença nesta etapa, a quem se juntou o Liverpool de Diogo Jota

A quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ditou, para já, o apuramento de mais duas equipas para os oitavos da competição milionária: FC Porto, enquanto segundo classificado do grupo C, e o Liverpool, na condição de líder do grupo D.

A equipa portista garantiu a 16.ª presença na fase a eliminar ao somar o décimo ponto no empate a zero com o líder Manchester City, distanciando-se em sete pontos do terceiro classificado Olympiacos (quatro pontos)

Por sua vez, a formação inglesa da cidade dos Beatles, na qual atua o português Diogo Jota, seguiu em frente ao vencer, pela margem mínima, o Ajax, somando 12 pontos na classificação, mais quatro que a vice-líder Atalanta (oito pontos).

FC Porto e Liverpool tornaram-se então os próximos clubes a marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de Bayern Munique, Manchester City, Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus o terem feito na quarta jornada da competição.

Assim, restam oito lugares no lote das melhores equipas na atual edição da Liga dos Campeões e 14 equipas ainda têm possibilidade de os preencher: Atlético Madrid e Salzburgo (grupo A), Borussia Monchengladbach, Shakhtar e Real Madrid (grupo B), Atalanta e Ajax (grupo D), Dortmund, Lazio e Club Brugge (grupo F) e Manchester United, PSG, Leipzig e Istanbul Basksehir (grupo H).