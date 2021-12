Llorente: "FC Porto? Estes são jogos que todos os futebolistas gostam de jogar"

Marcos Llorente fez a antevisão ao encontro decisivo da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Jogo decisivo com o FC Porto: "Estes são jogos que todos os futebolistas gostam de jogar. Temos evidenciar a energia e a atitude que cada um tem. Estamos habituados a jogar este tipo de jogos, a equipa tem a energia e o desejo de ultrapassar esta situação e é isso que vamos fazer."

Problemas defensivos: "Claro que é um ponto a melhorar, estamos a conceder muitos golos de bola parada e cantos. Somos os mesmos jogadores do ano passado e entre todos nós, jogadores e equipa técnica, estamos a trabalhar para mudar isso e não tenho dúvidas de que o vamos conseguir".

Dependentes do Milan: "Quando jogo, não penso no resultado do outro jogo. Quando jogámos em casa contra o Milan não estava a pensar no outro jogo e amanhã tenho um objetivo e vou tentar consegui-lo sem pensar no resultado de outros jogos".