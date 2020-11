Liverpool "passeia" em Bérgamo com hat-trick de Diogo Jota

Diogo Jota celebra um dos três golos apontados à Atalanta com Salah

Primeiro jogador português a marcar três golos num jogo fora de casa na Liga dos Campeões

O Liverpool goleou, esta terça-feira, os italianos da Atalanta, por uns expressivos 5-0, com Diogo Jota a fazer um histórico hat-trick, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, disputado no Gewiss Stadim, em Bérgamo.

O internacional português, que compôs o tridente ofensivo dos reds juntamente com Salah e Sadio Mané, relegando Firmino para o banco de suplentes, assegurou uma vantagem confortável antes do intervalo, ao bisar com golos aos 16 e 33 minutos.

O Liverpool protagonizou uma entrada a todo o gás na segunda parte com golos num ápice de Salah, aos 47 minutos, e de Sadio Mane, volvidos somente dois minutos, o que aniquilou - ainda mais - qualquer estratégia da Atalanta para buscar um resultado favorável.

A noite gloriosa de Diogo Jota, o primeiro jogador português a marcar três golos num jogo fora de casa na Liga dos Campeões, ficou consumada aos 54 minutos, quando o avançado apontou o hat-trick, totalizando, assim, uns incríveis seis golos nos últimos quatro jogos pelo Liverpool.

Com este resultado volumoso e inequívoco, o Liverpool reforçou a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões, com nove pontos somados, mais cinco face aos segundos classificados Ajax e Atalanta.