Liverpool de Jota e Luis Díaz sai de Milão com a vitória

O Liverpool venceu o Inter, em Milão, por 2-0. Firmino e Salah fizeram os golos.

No estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, o duelo entre italianos e britânicos parecia que iria terminar com o nulo, por culpa da falta de eficácia de ambos, face às várias oportunidades que desperdiçaram, sendo que, a melhor de todas, pertenceu aos nerazzurri, quando Hakan Calhanoglu acertou em cheio no ferro.

Contudo, no Liverpool, o português Diogo Jota teve uma participação discreta no primeiro tempo e acabou por ser rendido ao intervalo por Roberto Firmino, precisamente aquele que iniciou a construção do resultado confortável para encarar o segundo jogo em Anfield Road.

O ponta de lança brasileiro correspondeu da melhor maneira a um pontapé de canto cobrado por Andrew Robertson, aos 75 minutos, instantes antes do egípcio Mo Salah (83) selar o triunfo, num remate de pé esquerdo no interior da grande área.

No lado britânico, o técnico Jürgen Klopp lançou de início Harvey Elliott, que se tornou no jogador mais jovem de sempre dos reds a ser titular num desafio da Champions, com 18 anos e 318 dias, quebrando a marca do companheiro de equipa Trent Alexander-Arnold, conseguida em 2017.