Liverpool com Jota a titular fecha fase de grupos com empate na Dinamarca

Fotografia: Photo by Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Resultado surpreendente a encerrar o Grupo D

Numa partida que já não ia alterar nada em termos de classificação no Grupo D, o Liverpool empatou esta quarta-feira na deslocação ao reduto do Midtjylland, por 1-1, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com o internacional português Jota a titular - saiu aos 87' para dar lugar a Sadio Mane -, Salah fez um golo madrugador para os "reds", logo no primeiro minuto.

Os dinamarqueses igualaram o marcador já na segunda parte (62'), numa grande penalidade concretizada por Scholz. O jogador ainda voltou a marcar, mas o VAR anulou a jogada por fora de jogo.

No cair do pano, o Liverpool também colocou a bola na baliza contrária, primeiro por Takumi Minamino, que estava adiantado. Depois foi o vídeo-arbitro a anular um golo por alegada mão na bola.

Nas contas finais do Grupo D, o Liverpool termina com 13 pontos, mais quatro que a Atalanta e cinco que o Ajax. O Midtjylland foi último com apenas dois pontos.