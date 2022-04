Liverpool adianta-se ao Villarreal com vitória em Anfield

Frente a uma equipa espanhola que surpreendeu nas duas rondas anteriores, ao afastar os italianos da Juventus e os alemães do Bayern, os ingleses não facilitaram

O Liverpool deu esta quarta-feira o que parece ser um passo importante rumo à final da Liga dos Campeões, ao vencer na receção ao Villarreal por 2-0, em jogo da primeira mão das meias-finais.

Frente a uma equipa espanhola que surpreendeu nas duas rondas anteriores, ao afastar os italianos da Juventus e os alemães do Bayern, os ingleses não facilitaram e, apesar do nulo ao intervalo, despacharam o Villarreal com dois golos no espaço de dois minutos, primeiro com um autogolo de Estupiñan, aos 53, e depois com um golo de Mané (55).

Os reds partem com uma vantagem de dois golos para a segunda mão, a ser disputada na próxima terça-feira em Villarreal, com o vencedor a defrontar na final, agendada para 28 de maio, no Stade de France, em Paris, o vencedor do embate entre o Manchester City e o Real Madrid, na qual os ingleses vão defender a vantagem de um golo na segunda mão, depois de terem vencido em casa os espanhóis 4-3.