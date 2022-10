Liga dos Campeões: PSG goleia e carimba passaporte para os oitavos

O tridente de luxo, formado por Messi, Neymar e ​​​​​​​Mbappé, esteve em destaque no triunfo dos parisienses diante do Maccabi Haifa.

O Paris Saint-Germain recebeu e trucidou o Maccabi Haifa por 7-2, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões, e, desta forma, apurou-se para os oitavos de final da prova milionária.

No Parc des Princes, com os internacionais portugueses Vitinha e Renato Sanches a titulares, a equipa orientada por Christophe Galtier chegou à vitória folgada através do temível trio ofensivo que possui. Messi, que bisou, Neymar, Mbappé, também por duas vezes, Carlos Soler e um autogolo de Sean Goldberg construíram os sete tentos da turma "rouge et bleu".

O senegalês Abdoulaye Seck, com um bis, reduziu as diferenças no marcador para o campeão israelita.

Na derradeira ronda, que se disputará na quarta-feira da próxima semana, dia 2 de novembro, PSG e Benfica (também já apurado, depois de bater a Juventus, no Estádio da Luz, por 4-3) vão discutir o primeiro lugar do agrupamento. A formação francesa desloca-se ao terreno da "Vecchia Signora", enquanto as águias visitam o Maccabi Haifa.