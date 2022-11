Liga dos Campeões: os possíveis adversários de FC Porto e Benfica nos oitavos

Benfica e FC Porto venceram os respetivos grupos da Liga dos Campeões

Possíveis adversários

FC Porto (1.º do Grupo B)



Liverpool (2.º do Grupo A)

Inter (2.º do Grupo C)

Frankfurt (2.º do Grupo D)

Milan (2.º do Grupo E)

Leipzig (2.º do Grupo F)

Dortmund (2.º do Grupo G)

PSG (2.º do Grupo H)



Benfica (1.º do Grupo H)



