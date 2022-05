Liga dos Campeões: o que já se sabe dos potes do sorteio de 2022/23

FC Porto e Sporting já sabem em que pote ficam no sorteio da fase de grupos

Com os variados campeonatos europeus a chegar ao fim, já se começam a conhecer alguns dos participantes da próxima edição da Liga dos Campeões e a constituição dos potes começa a ganhar forma.

As duas equipas portuguesas que já garantiram a presença na maior prova europeia de clubes, FC Porto e Sporting, já conhecem o seu destino em relação aos potes, sabendo desde já algumas equipas que evitam e possíveis adversários.

Começando pelo recém-coroado campeão, o FC Porto garantiu a presença no pote 1 da Champions, e evita, deste modo, vários tubarões do futebol europeu, como o Real Madrid, Bayern e PSG, que tal como os dragões venceram os respetivos campeonatos e asseguraram o estatuto de cabeça de série.

Título de campeão dá ao Porto estatuto de cabeça de série, Sporting está confirmado no pote 3 e Benfica faz companhia aos leões em caso de apuramento

Falta ainda adicionar a este lote de equipas o campeão inglês (Manchester City ou Liverpool), o campeão italiano (Milan ou Inter ), o vencedor da Liga Europa ( Eintracht Frankfurt ou Rangers). O campeão dos Países Baixos (Ajax ou PSV) garante a presença no pote 1 caso o Liverpool vença a Premier League e a final da Champions deste ano ou se a equipa de Diogo Jota e Luis Díaz não vença ambas as competições. Neste último cenário, os Reds iriam para o pote 2.

No caso do Sporting, que garantiu a presença na fase de grupos da Champions ao ficar em segundo lugar do campeonato, já sabe que ficará garantidamente no pote 3. Os leões evitam, para já, o Nápoles e o Bayer Leverkusen. As restantes vagas ainda são muito incertas, existindo equipas de várias ligas europeias na expectativa. Equipas como o Dortmund, Red Bull Salzburgo e Shakhtar Donetsk dependem de terceiros para saber se ficam no pote 2 ou 3. O Inter irá para o pote 3 caso não vença a Serie A.

O Benfica ainda não garantiu presença na fase de grupos mas sabe que irá fazer companhia ao rival da cidade caso consiga passar as duas eliminatórias que tem pela frente.

O pote 2 não vai contar com nenhuma equipa portuguesa, mas já conhece dois dos seus integrantes: Barcelona e Juventus. A juntar a estas duas equipas, este pote irá contar com, pelo menos, duas equipas inglesas (Chelsea, Arsenal ou Tottenham), podendo se juntar o Liverpool, como foi dito anteriormente. Atlético de Madrid, Sevilha e Leipzig também irão para o pote 2 caso se apurem.

O pote 4 ainda não conta com nenhum participante confirmado.