"Lewandowski liderou o rolo do Bayern" contra Benfica que "deu a cara, mas saiu goleado"

O que diz a imprensa internacional do jogo entre o Bayern e o Benfica, da Liga dos Campeões, que os alemães venceram por 5-2.

Kicker: cinco belos golos

"O Bayern já está nos "oitavos" da Champions após quatro jornadas. O campeão alemão marcou cinco golos de belo efeito contra o Benfica, três deles por Lewandowski, mas nem tudo foi perfeito."

Zuddeuscht Zeitung: início difícil

"O Bayern teve um arranque difícil, mas acabou a brilhar com golos de sonho. Aos 15" teve a sorte de ver o VAR anular um golo a Lucas Veríssimo por fora de jogo milimétrico de Pizzi."

Mundo Deportivo: oxigénio para o Barça

"Bávaros são virtuais vencedores do grupo. Portugueses do Benfica deram a cara em Munique, mas saíram goleados pelo Bayern, tal como na Luz, e são agora terceiros atrás do Barça."

Sport: o rolo bávaro

"Lewandowski liderou o rolo do Bayern com um hat-trick frente a um Benfica que perdeu na defesa a eficácia que teve diante da baliza. As águias começaram bem, mas não foram rival à altura."

GloboEsporte: baile alemão

"O Bayern está apurado e com Lewa a brilhar na goleada sobre o Benfica. O atacante polaco marcou três vezes. Ah, perdeu um pénalti. Alguém vai criticar? Gnabry e Sané fizeram os outros golos."