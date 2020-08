Lewandowski e as contas que metem Ronaldo: "Não me interessam esses recordes"

Polaco leva 13 golos na prova e está a cinco de bater o máximo numa só edição de Ronaldo.

Autor de dois golos no triunfo do Bayern sobre o Chelsea (4-1) no último sábado, Lewandowski chegou aos 13 na competição e cimentou a liderança na lista dos melhores marcadores. Desta forma, o polaco ficou a cinco golos de bater o recorde de remates certeiros numa só edição, os 17 de Cristiano Ronaldo em 2013/2014, mas essa luta particular, diz, passa-lhe ao lado. "Não me interessam esses recordes. O que me preocupa é ser certeiro no ataque à baliza e privilegiar o jogo coletivo", garantiu Lewandowski.

O goleador do conjunto bávaro também analisou o duelo do próximo dia 14 frente ao Barcelona. "Contra o Chelsea conseguimos encontrar o melhor ritmo após algum tempo sem jogar. Temos de fazer o mesmo contra o Barcelona. Sabemos que é um adversário perigoso, mas temos de mostrar, em campo, que temos mais qualidade do que eles. Penso que será um bom jogo", concluiu o polaco.

Um dia após ter vencido o Chelsea, o Bayern não perdeu tempo e viajou ontem para Lagos, onde vai cumprir um miniestágio de preparação para a final-8 da Champions. Hans-Dieter Flick convocou 27 jogadores com destaque para a chamada dos jovens Batista-Meier, Hoffmann, Tillman, Musiala e Arrey-Mbi.