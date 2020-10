Lesionou-se frente ao FC Porto e deve falhar jogo do Dragão: "Um duro golpe"

Fernandinho, médio do Manchester City, saiu lesionado do encontro com os dragões.

"As notícias não são as melhores, mas vou voltar em breve. Agora é tempo de trabalhar e recuperar. Ainda assim, é sempre bom começar com uma vitória", assim escreveu nas redes sociais Fernandinho, confirmando a lesão muscular sofrida ante o FC Porto. O jogador entrou aos 85' e saiu aos 90'+3', já quando o City vencia os dragões por 3-1.

O brasileiro junta-se a Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Nathan Aké, Benjamin Mendy e Aymeric Laporte na lista de indisponíveis dos citizens e deverá estar arredado do jogo com o FC Porto no Dragão, previsto para 1 de dezembro, porque se espera uma paragem entre quatro a seis semanas. Mesmo estando apto em tempo recorde, é pouco provável que o pêndulo do meio-campo de Guardiola, equilibrador principalmente nos jogos mais exigentes e fora de casa, esteja disponível.

Guardiola lamentou a situação: "São más notícias. Penso que vão ser precisas quatro ou seis semanas para recuperar. Sim, é um duro golpe para a equipa que tem muitos jogos e vários lesionados".