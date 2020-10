Lesão ainda limita Rúben Vinagre e português não será titular contra o FC Porto

Lateral português começará o jogo contra os dragões no banco.

Rúben Vinagre, lateral-esquerdo do Olympiacos, que sofreu uma lesão no encontro entre Gibraltar e Portugal, na qualificação para o Europeu de Sub-21, que a seleção das quinas venceu por 3-0, não será ainda opção para o onze inicial esta noite, frente ao FC Porto, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O português, que sofreu um traumatismo no pé, tem desde então treinado com a equipa de forma condicionada, de forma a ajudar, mas a lesão impedi-lo-á mesmo de ser opção como titular no jogo desta terça-feira.

De recordar que Rúben Vinagre rumou do Wolverhampton para o Olympiacos no final do mercado de verão, por empréstimo do emblema inglês.