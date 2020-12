L'Équipe: alegado insulto dos turcos aos árbitros foi, afinal, lição de moral

Novos desenvolvimentos sobre o alegado caso de racismo no PSG-Basaksehir.

Esta quarta-feira uma nova polémica surgiu na sequência dos acontecimentos do PSG-Basaksehir, suspenso por alegado comportamento racista do quarto árbitro para com Pierre Webo, treinador adjunto da formação turca.

Um jornalista romeno noticiou que um elemento do Basaksehir terá chamado os árbitros romenos de "ciganos", com base num vídeo em que os jogadores Mehmet Topal e Mahmut Tekdemir são vistos a falar com o árbitro. No entanto, o jornal francês L'Équipe afirma agora que tal afirmação foi uma lição de moral e não um insulto.

"No meu país, os romenos são ciganos", havia sido a frase dita por parte de um elemento do clube turco. No entanto, e apoiando-se no mesmo vídeo, o diário desportivo francês afirma que a seguir à referida frase seguiu-se um "Mas eu não posso dizer [ciganos]", sendo, por isso, uma demonstração e, ao mesmo tempo, pedido de respeito.