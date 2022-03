Leonardo, diretor desportivo do PSG: "Vocês merecem ganhar a Liga dos Campeões"

Leonardo, diretor desportivo do PSG, foi ao balneário incentivar os jogadores

Depois da eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid no Santiago Bernabéu, o Paris Saint-Germain regressou hoje aos treinos e, apesar de não ter havido qualquer adepto nas proximidades do Camp des Loges, cidade desportiva dos parisienses, o clube reforçou a segurança com medo de que os aficionados se juntassem e criassem um protesto contra a gestão que a equipa francesa tem feito nos últimos tempos.

O diretor desportivo Leonardo aproveitou este retorno aos trabalhos para incentivar os jogadores, transmitindo-lhes uma mensagem de confiança. "Vocês merecem ganhar a Liga dos Campeões e, agora, têm de se focar na conquista da Ligue 1", disse o ex-futebolista brasileiro, de acordo com o RMC Sport.

O próximo compromisso do PSG é perante o Bordéus, no domingo, dia 13, em jogo da 28ª jornada da liga francesa. Para esse encontro caseiro, o técnico Mauricio Pochettino não poderá contar com o internacional argentino Ángel Di María, que se encontra lesionado. Também Gigi Donnarumma, que falhou o treino desta manhã e foi um dos principais visados na derrota por 3-1 diante dos merengues, deve falhar a partida, entrando para o seu lugar Keylor Navas. O PSG é líder destacado da Ligue 1, com 13 pontos de vantagem sobre o Nice, segundo classificado.