Leipzig vence na casa do Zenit

epa07974824 Sardar Azmoun of St.Petersburg (L) in action against Nordi Mukiele of RB Leipzig (C) during the UEFA Champions League Group G match between Zenit St.Petersburg and RB Leipzig in St.Petersburg, Russia, 05 November 2019. EPA/ANATOLY MALTSEV

Leipzig reforça primeiro lugar do Grupo G

O Leipzig reforçou a liderança do grupo G da Liga dos Campeões, ao vencer na casa do Zenit por 2-0, com golos de Demme (45'+5') e de Sabitzer (63'). Com este resultado, a equipa alemã fica com nove pontos e a equipa russa com apenas quatro pontos.

Em São Petersburgo, no primeiro jogo da quarta jornada do Grupo G - o Benfica joga em Lyon -, Diego Demme colocou o Leipzig em vantagem, ao quinto minuto de compensação da primeira parte, numa recarga de fora da área, após vários remates anteriores.

Na segunda parte, o austríaco Marcel Sabitzer confirmou o triunfo, aos 63 minutos, aproveitando uma excelente assistência do sueco Emil Forsberg.

Este triunfo permitiu ao conjunto alemão consolidar a liderança do Grupo G, com nove pontos, mais cinco do que Zenit e Lyon e mais seis do que o Benfica.

O Leipzig pode confirmar pela primeira vez na sua história o apuramento para os oitavos de final na próxima jornada, quando receber o Benfica, em 27 de novembro.

Com Nelson Semedo no onze, na direita da defesa na primeira parte e na esquerda na segunda, o Barcelona foi surpreendido em casa pelo Slavia e não foi além de um 'nulo' frente a uma equipa que já tinha conseguido empatar em casa do Inter de Milão.

Num encontro em que não contou com o uruguaio Luis Suárez, o Barça criou algumas oportunidades para marcar, mas viu o guarda-redes Ondrej Kolár fazer algumas defesas e o videoárbitro confirmar a invalidação de um golo, por fora de jogo milimétrico do argentino Lionel Messi, que antes atirou ao ferro.

Apesar do empate, o FC Barcelona mantém-se na liderança do Grupo F, com oito pontos, mais quatro do Borussia Dortmund e Inter de Milão, que se defrontam hoje na Alemanha, e seis em relação ao Slavia.