Koke responde a Guardiola: "Apaixonado pelo Atlético desde a pré-história"

Médio internacional espanhol recorreu às redes sociais para rebater bicada do técnico do Manchester City

O Manchester City vai para o Wanda Metropolitano com uma vantagem de 1-0, mas o jogo da segunda mão já está suficientemente aquecido. Pep Guardiola não parece ter ficado convencido com a abordagem do adversário, que já respondeu através do seu capitão.

"Apaixonado pela tua história, Atlético, desde os tempos da pré-história. Orgulhoso de ser do Atlético", escreveu Koke, na sua conta de Instagram, respondendo a Guardiola, que, no final da partida do Etihad, deixou uma crítica mais ou menos subentendida no ar.

"Pensávamos que eles jogariam em 5-3-2, depois ajustaram e ficaram 5-5. Na pré-história, hoje e daqui a cem mil anos, será sempre muito difícil atacar contra um 5-5, não há espaços", referiu.

Kevin de Bruyne marcou o único golo da partida, que vale vantagem curta para o campeão inglês na segunda mão, marcada para o próximo dia 13 de abril.