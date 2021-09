Koeman: "Tenho a experiência de saber como o Benfica é grande"

Treinador do Barcelona fez a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Benfica, na Luz, da segunda jornada da fase de grupos da Champions. O treinador neerlandês, que já orientou o clube encarnado, reconheceu a grandeza do adversário na conversa com os jornalistas.

"Não sei se é a equipa em melhor forma, mas sabemos que é uma equipa forte. Tenho a experiência de saber como é grande [o clube]. Será um jogo bonito, temos de alcançar um bom resultado, com dois estilos distintos. Creio que podemos esperar um jogo interessante", afirmou.

A equipa catalã entrou na fase de grupos com uma pesada derrota em casa, por três golos sem resposta, frente ao Bayern, mas Koeman rejeita que o duelo com as águias seja decisivo. "Impossível, é o segundo de seis, não pode ser decisivo", sustentou.

O jogo entre Benfica e Barcelona tem início às 20h00 de quarta-feira.