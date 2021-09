Koeman: "Não posso dizer nada do meu futuro, não sei como pensa o clube"

Declarações de Ronald Koeman após o Benfica-Barcelona (3-0) na Liga dos Campeões

A saída de Piqué: "Decidi tirar o Piqué por ter um amarelo aos 20 minutos de jogo, era arriscado. Pressionámos muito, havia muito espaço e eles com gente rápida na frente. A partir dos 30 e até aos 60 minutos vimos um Barcelona que controlou o jogo, criou oportunidades. Tivemos três, quatro oportunidades claras na primeira meia hora."

O futuro: "Não posso dizer nada do meu futuro, não sei como pensa o clube sobre isso. Não quero responder mais. Não está nas minhas mãos, veremos".

A culpa: "No final o culpado é o treinador, mas muitas vezes no jogo fomos superiores. A partir do 2-0 tivemos mais problemas, mas creio que tivemos oportunidades para marcar dois golos. Não fomos inferiores, fomos inferiores na eficácia."

Duas derrotas: "Para qualquer treinador é complicado se não ganhar dois jogos de Champions. É situação delicada. Entendo perfeitamente. Temos de ganhar com os jogadores que temos., a jogar da nossa forma, tendo posse de bola e criando oportunidades. Fizemos isso mas se não marcas não ganhas."

As hipóteses do Barcelona: "Se ganharmos dois jogos com o Dínamo de Kiev e ao Bayern, depois teremos o Benfica em casa. Não é assim tão complicado. Temos de exigir mais aos jogadores. Se somos capazes de criars 45 oportunidades a este nivel há que marcar no minimo dois golos. Foi essa diferença."