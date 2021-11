Klopp sobre o histórico do Liverpool com o FC Porto: "Honestamente, não tenho explicação"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, fez a antevisão ao duelo com o FC Porto, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões e que se disputa às 20h00 de quarta-feira.

Integridade de competição e situação da equipa: "Respeitamos sempre a competição, mas temos de pensar na nossa situação e nos nossos jogadores. Vamos ver... tenho de tomar decisões. Seja qual for a equipa, o plano será o de vencer o jogo frente a um adversário motivado ao mais alto nível por dois motivos. Primeiro, porque vencemos o primeiro jogo de uma forma que, por certo, não os deixou contentes; segundo, se vencer terá depois uma final com o Atlético de Madrid na última jornada."

Histórico com o FC Porto: "Honestamente, não tenho explicação para os resultados com eles. O último jogo foi realmente azarado para o FC Porto, com as lesões e nós a marcarmos nos piores momentos para eles e nos melhores para nós... tudo ajudou. Estou preparado para uma equipa fortíssima que tem tudo a ganhar neste jogo."

Rotação da equipa: "Se os deixo a todos de fora, fico sem equipa! Temos de alinhar uma equipa capaz de vencer o jogo e, para isso, precisamos de estabilidade."

Andy Robertson e Henderson: "Estão bem, mas prontos para jogar de início? Tenho de tomar essa decisão..."