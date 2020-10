Klopp: "Se fosse esperto tinha saído do Liverpool quando fui campeão"

Klopp, ao seu jeito, rebateu algumas críticas exibicionais ao Liverpool, pelo qual ganhou o título ansiado no verão.

Jurgen Klopp foi campeão pelo Liverpool no verão, quebrando um jejum de títulos na Premier League após 30 anos. Ontem, quarta-feira, os reds bateram o Ajax por 1-0, na abertura da Liga dos Campeões, mas as críticas exibicionais irritaram o alemão, que respondeu ao seu jeito: "Se fosse esperto tinha saído no verão, quando fomos campeões. As pessoas disseram só coisas positivas. Mas não sou esperto!"

O também campeão europeu pelo clube, no caso em 2018, relembra a saída do Dortmund: "Quando eu digo que não interessa o que dizem quando chegas, mas sim o que dizem quando sais refiro-me ao tempo no Dortmund: foram simpáticos quando lá cheguei e depois foi positivo quando saí da forma positiva."