Klopp: "Quando podes lançar um jogador com a qualidade de Darwin..."

Treinador do Liverpool elogiou o ex-Benfica, que brilhou frente ao Nápoles.

Darwin esteve em foco no encontro entre Liverpool e Nápoles, da última jornada da fase de grupos da Champions. O avançado uruguaio foi suplente utilizado e aproveitou os minutos em campo para brilhar a grande altura: fixou o 2-0 final.

Após o encontro, Jurgen Klopp falou sobre o ex-Benfica, deixando-lhe elogios. ""Foi absolutamente bom. Este jogo não foi de grande rotação, devido à situação em que estávamos, mas tivemos de fazer alguma, daí não termos entrado com os três [Darwin, Salah e Roberto Firmino]", afirmou.

"O Curtis [Jones] esteve muito bem, numa posição pouco familiar para ele. Esteve envolvido no jogo. E, depois, quando podes lançar um jogador fresco com a qualidade de Darwin, ajuda muito. Estou muito feliz com isso", disse ainda o técnico alemão.

Apesar do triunfo, o Liverpool ficou no segundo lugar do Grupo A e é um possível adversário do FC Porto nos oitavos de final da Champions.