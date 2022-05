Klopp preocupado com o relvado: "Alguém terá achado boa ideia mudar dois dias antes"

Redação com Lusa

Relvado do Stade de France foi instalado dias antes da final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid.

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, expressou esta sexta-feira a sua preocupação com o palco da final da Liga dos Campeões (sábado, 20h00, frente ao Real Madrid, no estádio Stade de France, em Paris), tendo em conta que um novo relvado foi instalado há 24 horas.

"Normalmente, quando dizemos que o relvado está novo, é uma boa notícia. Mas este relvado foi instalado ontem [quinta-feira]", disse, entre risos, acrescentando: "Alguém terá achado boa ideia mudar o relvado dois dias antes do jogo. Não é a melhor notícia, mas é para as duas equipas".

O técnico alemão referiu até um detalhe, o que de que "as linhas onde foram colocados pedaços de relva são visíveis", situação que, confessa, não está habituado, mas sossegou de alguma maneira "ao ver os árbitros verificar o relvado e a bola a rolar normalmente".

O Real Madrid e o Liverpool vão disputar no sábado a final da Liga dos Campeões 2021/22, em Paris, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), e uma delas irá suceder ao Chelsea, atual detentor do troféu da maior competição de clubes do mundo.