Klopp não espera facilidades na Champions: "O Benfica é extremamente forte"

Treinador do Liverpool deixou um aviso para as dificuldades que a equipa pode encontrar frente ao Benfica.

Jurgen Klopp avisou, este sábado, para a dificuldade da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que o Liverpool vai defrontar o Benfica. O treinador rejeita que a sua equipa vá ter uma tarefa fácil contra o clube da Luz, que é "extremamente forte".

"Os adversários têm as suas próprias metas e vão atrás delas com tudo. Sei que as pessoas diziam que o jogo com o Watford ia ser fácil. Sabíamos de antemão, e vimos hoje, que não é fácil. Provavelmente, as pessoas já nos veem nas meias-finais da Liga dos Campeões, porque vamos defrontar o Benfica. Não vejo as coisas dessa forma. O Benfica é extremamente forte, especialmente quando o deixam ser e jogar como gostam. É nisso que temos de pensar, em como impedir que isso aconteça", adiantou Klopp após a vitória por 2-0 sobre o Watford, para o campeonato inglês.