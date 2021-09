Klopp: "Jogámos bem contra um adversário que teve dificuldades por ter perdido dois defesas"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Declarações de Jürgen Klopp, treinador Liverpool, após a vitória diante do FC Porto (1-5) esta terça-feira, no Dragão.

Análise geral: "Tivemos um arranque com dificuldades, porque o FC Porto viu o nosso último desafio e começaram a jogar de forma muito direta. Não fizemos muitas mudanças na equipa, porque queríamos ter uma continuidade no campo para resolver os problemas que tivemos nessa última partida".

Bons momentos: "A partir de certo momento, jogámos muito bom futebol, não aproveitámos as nossas grandes oportunidades, mas marcámos em pequenos pormenores. Tivemos muitos bons momentos de futebol".

Problemas do FC Porto: "Jogámos bem contra um adversário que teve dificuldades por ter perdido dois defesas centrais, um no jogo frente ao Atlético de Madrid [expulsão de Mbemba] e outro no aquecimento deste jogo [Pepe]. Sabemos bem que isso é complicado, ainda para mais contra uma equipa como a nossa. Aproveitámos isso e marcámos bons golos e ainda tivemos muitas oportunidades. Foi tudo bom esta noite".