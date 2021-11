Klopp irritou-se com pergunta sobre Diogo Jota: "Estas coisas acontecem"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, fez a antevisão ao duelo com o FC Porto, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões e que se disputa às 20h00 de quarta-feira.

Bem-humorado como de costume, Jurgen Klopp ficou irritado com uma pergunta sobre Diogo Jota. Um jornalista recordou o treinador do Liverpool da lesão de alguma gravidade sofrida pelo avançado na época passada, num jogo da Liga dos Campeões que já nada decidia para os reds.

"É muito fácil estar aí sentado na cadeira a dizer essas coisas. A situação do Diogo Jota foi realmente infeliz, mas teria feito a mesma coisa? Sim, porque precisas de estabilidade e estas coisas acontecem no futebol", atirou o técnico alemão, antes de um desabafo:

"Preferia responder a perguntas dos portugueses..."

De resto, a situação clínica do português, que saiu tocado no jogo com o Arsenal, não foi abordada na conferência de Imprensa.