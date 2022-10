Klopp: "Foi há tanto tempo que bebi cerveja que provavelmente vou ficar bêbedo depois de uma"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em conferência de Imprensa após a goleada por 7-1 no terreno do Rangers, depois de ter estado a perder 1-0, foi questionado sobre se o resultado muda o estado de espírito da equipa para o embate do fim de semana com o Manchester City. O alemão garantiu que sim e, bem ao seu estilo, disse que provavelmente ficaria bêbedo após beber uma cerveja a seguir ao jogo [hábito que a equipa tem depois de vencer os jogos fora]. "Normalmente bebemos uma cerveja depois dos jogos fora, mas foi há tanto tempo que bebi que provavelmente vou ficar bêbedo depois de uma", disse. Ora veja:

