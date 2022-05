Klopp ficou fascinado com Rodrygo em 2016: a história no dia da final da Champions

Técnico alemão estudou uma ida ao Brasil, que não se concretizou. Mesmo assim, Liverpool fez proposta e extremo podia mesmo, perfeitamente, ter acabado em Anfield

Em dia de final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, a imprensa espanhola recordou uma transferência falhada que não deixaria, de certa forma, de mudar a história. Rodrygo, um dos grandes responsáveis pelo apuramento dos merengues rumo a Paris, esteve perto, aos 16 anos, de jogar em Anfield.

De acordo com o AS, que cita fontes próximas do técnico alemão, Jurgen Klopp ficou fascinado com o jogador brasileiro, quando este tinha apenas 16 anos e dava os primeiros passos no Santos.

Klopp, numa altura de reconstrução do Liverpool, até estudou uma ida ao Brasil para ver jogar o jovem prodígio, mas tal nem foi necessário. Um representante dos reds tratou da proposta, assente em seis milhões de euros, mais bónus, mas o Santos decidiu não aceitar, entendendo que a melhor solução passaria por esperar, pelo menos, um ano e arrecadar o dobro ou o triplo do dinheiro.

Entretanto, em 2019, Rodrygo custou 45 milhões de euros ao Real Madrid, sendo, já esta época, absolutamente decisivo na passagem do clube a mais uma final da Champions, com um bis na compensação, diante do Manchester City.