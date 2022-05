Klopp e uma dúvida no Liverpool: "Tem uma boa probabilidade de estar na final"

Treinador do Liverpool falou sobre a condição física de Thiago Alcântara.

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse esta quarta-feira que o médio Thiago Alcântara tem boas chances de jogar a final da Liga dos Campeões de futebol, frente ao Real Madrid, no sábado.

"Tem uma boa probabilidade de estar [no jogo]. Ele vai treinar esta tarde, fez algumas coisas esta manhã no ginásio", afirmou o técnico germânico, em conferência de imprensa.

Klopp acrescentou que um dos habituais titulares no meio-campo poderá treinar na quinta-feira, após ter sido substituído ao intervalo do encontro com o Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, no domingo, que terminou com a vitória (3-1) dos "reds", na última jornada da Liga inglesa.

"Parece que ele poderá treinar amanhã [quinta-feira], o que será um bom sinal. A partir daí, veremos. Não está assim tão mal como parecia", observou.

O jogo da final da "Champions" entre Liverpool, que conta com o português Diogo Jota, e Real Madrid disputa-se no sábado a partir das 20:00 (21:00 locais), e terá arbitragem do francês Clément Turpin.