Klopp diz que adora o futebol português e que ficou surpreendido com a Seleção

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, fez a antevisão ao duelo com o FC Porto, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões e que se disputa às 20h00 de quarta-feira.

Jurgen Klopp foi convidado a comentar a visão que tem do futebol português e vincou - como já tinha feito no passado - que é fã do campeonato luso. Além disso, explicou que ficou surpreendido com o desaire da Seleção na qualificação para o Mundial'2022.

"Adoro o futebol português, para ser sincero. É uma surpresa que a Seleção Nacional portuguesa não se tenha apurado, creio que foi mais azar do que outra coisa, tem todos os jogadores a jogar em grandes campeonatos. As equipas portuguesas têm grande mentalidade competitiva, sou um admirador", vincou.