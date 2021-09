Recupera de problema gástrico e integra convocatória do Atlético para jogo com FC Porto

Trippier reforça o Atlético de Madrid diante do FC Porto esta quarta-feira.

O lateral inglês Kieran Trippier recuperou de um problema gástrico e integra a convocatória do Atlético de Madrid para a receção desta quarta-feira ao FC Porto, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Trippier tinha abandonado o jogo com o Espanhol (2-1) e tinha estado a trabalhar condicionado até hoje, integrando agora a lista de 20 jogadores escolhidos por Diego Simeone.

Na convocatória está o português João Félix, mas também dois antigos jogadores do FC Porto, no caso o defesa brasileiro Felipe e o médio mexicano Héctor Herrera.

O técnico argentino não pode contar com o defesa-central montenegrino Savic, castigado, e deixou de fora o sérvio ex-Benfica Saponjic, por opção.

FC Porto e Atlético de Madrid enfrentam-se no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, numa partida do Grupo B agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), que terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.