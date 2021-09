Médio não vai poder defrontar a Juventus

Thomas Tuchel tem mais uma dor de cabeça para a visita a Turim, no duelo grande com a Juventus. Golo Kanté testou positivo à Covid-19 e ficou impossibilitado de seguir viagem com os blues.

O técnico do Chelsea afirmou que não conhece quais os jogadores do plantel que estão e que não estão vacinados contra o novo coronavírus.

Para além de Kanté, Mason Mount, Pulisic e Reece James também são cartas fora do baralho, devido a lesão.