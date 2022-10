Juventus anuncia uma baixa de peso para a visita ao Estádio da Luz

O central Bremer lesionou-se no último jogo da Vecchia Signora e é uma ausência certa para o segundo jogo com o Benfica.

A Juventus, que visita o Benfica na próxima semana, em jogo da penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira que Bremer vai desfalcar a equipa durante cerca de 20 dias, sendo uma baixa assegurada para o segundo embate com as águias.

Recorde-se que o central brasileiro, de 25 anos, lesionou-se no dérbi de Turim, disputado no sábado e que terminou com uma vitória da Juve por 1-0, sendo substituído aos 51 minutos.

"Os testes de diagnóstico que Bremer fez esta manhã no J|Medical revelaram uma lesão de baixo grau no tendão da coxa esquerda. Levará cerca de 20 dias para a sua recuperação completa", pode ler-se na nota publicada pela Vecchia Signora no seu site oficial.

Bremer, contratado no verão à Torino por 41 milhões de euros, tinha vindo a afirmar-se como um titular indiscutível no quarteto defensivo da Juventus, somando 13 jogos (um golo) até ao momento, em todas as competições.

O Benfica recebe o conjunto de Turim no dia 25 de outubro, às 20h00, num jogo da penúltima jornada do grupo H da Liga dos Campeões. As águias partilham a liderança do grupo com o PSG, ambos com oito pontos, e os italianos precisam de vencer para continuarem a sonhar com a passagem aos oitavos de final.