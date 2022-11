Jota explica explosão de alegria no Bernabéu e diz: "Que seja o Benfica a ganhar a Champions"

Avançado português marcou o golo de honra do Celtic frente ao Real Madrid.

O Celtic despediu-se da Liga dos Campeões com uma goleada (5-1) sofrida em casa do Real Madrid, mas para Jota houve, assim, motivos para sorrir. O avançado ex-Benfica marcou, numa soberba execução de um livre, o golo solitário da formação escocesa e não escondeu a alegria em pleno Bernabéu.

"É um sonho de menino, cresci a ver os jogos todos da liga espanhola, a ver os clássicos do Barcelona contra o Real Madrid. Ter a oportunidade de marcar um golo com a minha família no estádio é simplesmente um dos melhores momentos da minha vida, senão o melhor. Agora tenho de continuar a trabalhar e a melhorar o meu jogo", afirmou à TNT Sports Brasil.

"Neste momento penso dia a dia, estou feliz no Celtic, portanto quero focar-me unicamente no Celtic. Acho que estou a construir uma história bonita com eles, sinto o apoio dos adeptos, do treinador, do clube. O melhor mesmo é acordar todos dias e querer ser melhor pessoa e melhor jogador, é nisso que penso todos os dias", disse ainda o jogador pré-convocado por Fernando Santos para o Mundial do Catar, que torce pelo Benfica na Champions.

"Onde quer que joguem vou estar a apoiar. Se não é o Celtic a ganhar a Champions, que seja agora o Benfica", atirou.

Jota, 23 anos, cumpre a segunda época no campeonato escocês, onde chegou cedido pelo Benfica. As boas exibições levaram o Celtic a acionar a opção de compra e os números dizem tudo: sete golos e cinco assistências em 14 jogos de 2022/23.