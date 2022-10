Jornalista aborrece Klopp: "Faz-me um favor e pergunta-me algo vindo de ti"

Na conferência de imprensa de antevisão ao Rangers-Liverpool, Jurgen Klopp foi questionado por um jornalista sobre uma consideração de Dietmar Hamann, antigo médio dos reds.

Uma pergunta de um jornalista originou uma reação visivelmente aborrecida de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, na conferência de imprensa de antevisão à visita dos reds ao Rangers, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Questionado sobre uma consideração proferida por Dietmar Hamann, antigo médio dos reds que disse que o Liverpool precisa de recuperar a "estrelinha" para dar um pontapé na crise em que está mergulhado - não vence há três jornadas na Premier League - Klopp não esteve para meias palavras.

"Boa. Ele [Hamann] é uma excelente fonte, bem respeitada. O facto de ter sido bem sucedido no clube não lhe dá o direito de dizer o que lhe apetece, especialmente quando não sabe do que fala. Eu penso que Dietmar Hamann não merece que tu uses a frase dele para me colocares uma pergunta. Faz-me um favor e pergunta-me algo vindo de ti", retorquiu Klopp.

O Liverpool visita o Rangers às 20h00, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, que é liderado pelo Nápoles, com nove pontos. Os reds estão em segundo lugar, com seis, ao passo que os escoceses são últims, estando ainda a zeros.