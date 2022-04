Jogo entre Liverpool e Benfica assombrado pela morte de um adepto

Anunciou o clube inglês esta quinta-feira.

O Liverpool carimbou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, depois do empate a três golos com o Benfica, mas nem tudo foi felicidade para os ingleses em Anfield. Os "reds" lamentaram esta quinta-feira a morte de um adepto que marcou presença no estádio.

"É com enorme pesar que o Liverpool pode confirmar que um adepto, que se sentiu mal antes do jogo de ontem à noite, acabou por morrer", surge escrito no site oficial, antes de citar um porta-voz.

"Em primeiro lugar, as nossas sentidas condolências à família, amigos e às pessoas mais próximas do adepto. Gostaríamos de agradecer aos serviços de emergência pelos seus esforços heroicos, em providenciar assistência urgente, assim como a todos os profissionais médicos, stewards e todos os adeptos que estiveram perto do incidente pela rápida assistência", pode ler-se.