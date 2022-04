"Jogo do Atlético não foi muito diferente daquilo que Mourinho costumava fazer..."

Jamie Carragher, antigo internacional inglês, fez uma comparação com o treinador português, nos tempos em que defrontava o Barcelona de Guardiola.

Jamie Carragher não entende as críticas lançadas a Diego Simeone e ao Atlético na eliminatória com o Manchester City. O antigo internacional inglês, que fez toda a carreira no Liverpool, saiu em defesa do técnico argentino no jornal "Telegraph" e fez até uma comparação com José Mourinho.

"A reação ao desempenho do Atlético foi mais exagerada do que qualquer outra coisa. Foram previsivelmente agressivos e fizeram o possível para evitar um jogo fluido. Não é muito diferente daquilo que José Mourinho costumava fazer para vencer a grande equipa do Barcelona de Guardiola. Todo o jogo se transformava em guerra", lembrou.

Carragher afirmou mesmo que gostava de ver Simeone em Inglaterra. "Adoraria vê-lo na Premier League. As críticas dirigidas a ele tresandam a hipocrisia. Nunca há um momento de tédio quando Simeone está por perto", considerou.

Em Inglaterra, o Manchester City venceu por 1-0, numa partida onde a tática defensiva dos colchoneros foi alvo de reparos. Em Madrid, o nulo permitiu aos citizens seguirem para as meias-finais da Champions, num jogo marcado pela confusão no relvado e no tunel de acesso aos balneários, o que mereceu fortes críticas da imprensa inglesa.