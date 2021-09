"Jogar contra o Real Madrid? Não me mete medo, juro pela minha filha"

Gustavo Dulanto, antigo jogador do Boavista, anteviu a visita do Sheriff ao Bernabéu

Passou pelo Estádio do Bessa há não muito tempo e, agora, joga na Liga dos Campeões, com o estreante Sheriff. Gustavo Dulanto, central peruano, não teme a força do Real Madrid e do Santiago Bernabéu.

"Posso ser honesto? Não me mete medo jogar contra o Real Madrid. Juro pela vida da minha filha. Sei que é o Real Madrid, a equipa mais titulada da Liga dos Campeões e que vamos jogar no novo Bernabéu. Quando vimos o sorteio para a fase de grupos, nenhum dos meus companheiros de equipa fez uma cara de choque ou espanto. Ficámos todos satisfeitos com o grupo e estamos todos ansiosos pelo 28 de setembro", afirmou, em entrevista ao AS.

Dulanto falou ainda do sonho de chegar aos oitavos, numa altura em que o Sheriff partilha a liderança do grupo com o Real Madrid, depois de ganhar ao Shakhtar na primeira jornada.

"Oitavos? É essa a ideia. Estaria a mentir se dissesse que não penso em chegar aos últimos 16. Estou ciente de que somos o "patinho feio" e a equipa com o orçamento mais baixo, mas temos um coração enorme. Porque temos de pensar em ser terceiros ou participar? Isso não me foi ensinado. É preciso deixar tudo", concluiu.