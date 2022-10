Jogadores do Marselha realçam o penálti e já pressentem a qualificação

Alexis Sánchez, Guendouzi e Harit vêm o clube francês no caminho certo

Declarações de Alexis Sánchez:

"Começámos bem. O penálti mudou muita coisa e tentámos outro golo. Com mais um jogador, na Champions, é muito difícil. Há que aproveitar bem e soubemos fazê-lo. Na Champions perdes um jogador e tens de estar concentrado nos 90 minutos. Tem de ser assim. Está tudo em aberto no grupo. Temos um jogo em casa e outro fora e temos de estar concentrados. Apresentar a mentalidade certa!"

Declarações de Guendouzi:

"Até me surpreendi ao apanhar a bola para bater o penálti, fiquei a pensar no que estava a fazer. Assumi as minhas responsabilidades. Funcionou, atirei perfeitamente. Talvez outra pessoa marque a próxima penalidade. Corrigimos o início do jogo em relação ao confronto anterior. Eles tentaram pressionar muito alto para nos apressar, mas conseguimos sair muito bem da pressão deles, foi muito interessante mostrar desde o início que não tínhamos medo, que tínhamos personalidade, estávamos cientes das nossas qualidades. Mostrámo-lo desde o início do jogo e o resultado é muito bom. Se continuarmos neste caminho, alcançaremos grandes coisas. Primeira vitória francesa na Champions em Portugal? Foi-me dito depois do jogo. É uma coisa linda. Espero que venham muitas mais vitórias para o Marselha em Portugal. Agora tudo está relançado neste grupo, é um bom augúrio para o futuro. Viemos com personalidade, mostramos que merecíamos melhor nas duas primeiras jornadas."

Declarações de Harit:

"Ao avançar e pressioná-los, conseguimos tornar o jogo mais fácil. Sinto-me bem, mas não me empolgo, sei que o futebol muda depressa e aprendi a confiar no trabalho. Vou continuar a trabalhar para repetir as performances. Vamos receber o Tottenham num Vélodrome em chamas, cabe a nós aproveitar a oportunidade e tentar arrebatar a classificação. Vitórias pedem outras vitórias. Há muito caráter nesta equipe, a confiança está lá."