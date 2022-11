Jogadores do Marselha não sabiam que o empate bastava, diz Mbemba

Marselha acabou o grupo D da Liga dos Campeões no último lugar e o empate dar-lhe-ia um lugar na Liga Europa

Os jogadores do Marselha não sabiam que o empate, resultado que se verificava até aos instantes finais do jogo com o Tottenham, permitam à equipa francesa manter-se nas provas europeias, ainda que só na Liga Europa.

Quem o disse foi o ex-FC Porto, Mbemba. "No campo não sabíamos, mas no banco as pessoas sabiam. Faltou comunicação. Estamos irritados por ter acontecido no fim, mas não sabíamos. É um erro nosso", afirmou, citado pela RMC Sport.

Recorde-se a noite no Grupo D da Liga dos Campeões não foi ainda mais amarga para o Sporting, que chegou a estar fora das competições europeias, porque o Tottenham conseguiu fazer o 2-1 em Marselha aos 90+5 minutos, pelo médio dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, num lance de contra-ataque em que Harry Kane e o autor do golo ficaram numa situação de superioridade numérica face a um defesa, Mbemba.