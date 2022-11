João Félix substituído no FC Porto-Atlético Madrid: assobios e direto ao banco

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacional português teve a chance de ser titular, mas acabou por sair aos 61'. Foi direto ao banco, nem foi ao centro do relvado. Veja a sequência de imagens

Com o Atlético de Madrid a perder por 2-0 no Dragão com o FC Porto, Diego Simeone abdicou de João Félix, a quem deu esta tarde a titularidade na equipa dos colchoneros.

Assim, o internacional português que tem somado poucos minutos pela equipa de Madrid deixa o campo aos 61' (entrou Matheus Cunha para o seu lugar) e nem foi ao centro do relvado para cumprimentar o jogador que entrou, pois foi direto ao banco de suplentes.

Além de receber alguns apupos quando tocava na bola, foi mesmo debaixo de uma enorme assobiadela que o português deixou o campo, com os adeptos portistas a não perdoarem o seu passado no Benfica.

Já após o apito final, João Félix permaneceu no banco e não se juntou à equipa no relvado.

João Félix não era titular desde o dérbi com o Real Madrid, a 18 de setembro. E no fim de semana, contra o Cádiz, entrou a meia hora do fim e apontou os seus dois primeiros golos da época.

A partida desta tarde no Dragão é relativa à sexta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões e com este resultado o FC Porto segue em frente e o Atlético nem à Liga Europa vai.