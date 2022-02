João Félix nomeado para jogador da semana

João Félix no Atlético de Madrid-Manchester United

Internacional português luta pelo prémio com Kanté, Mazraoui e Dani Parejo

Figura no empate entre Atlético de Madrid e Manchester United, João Félix está nomeado para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA.

O português fez o golo dos colchoneros, que, ainda assim, não conseguiram segurar a vantagem, depois de Elanga empatar, já na reta final da partida. Com um cabeceamento em belo efeito, o antigo jogador do Benfica deu a melhor sequência a um cruzamento de Lodi.

N'Golo Kanté, do Chelsea, Mazraoui, do Ajax, e Dani Parejo, do Villarreal, são os outros nomeados ao prémio.

